Импульс поступит не из Германии, – МИД Польши о вероятном блокировании "Северного потока-2"
В Польше не исключили вероятность, что строительство "Северного потока-2" заблокируют. Однако предполагают, что это сделает не Германия, а США.
Источник: "Польское радио"
После отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии обсуждали завершение строительства газопровода. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
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Какова позиция Германии сейчас
В дискуссии победили те, кто хотел завершить строительство. Однако сейчас обсуждения оживились.
Правда, по словам Рау, от этого не стоит много ожидать.
Заблокируют ли строительство Штаты
По мнению министра, США могут заблокировать строительство газопровода.
Импульс поступит не из Германии...Даже если блокировка все-таки произойдет, она выйдет из Соединенных Штатов, и это будет причиной, почему этот инвестиционный проект не будет завершен,
– подчеркнул Рау.
Отметим, накануне президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" – это плохая сделка для Европы. Поэтому глава Штатов хочет изучить санкции предыдущей администрации по газопроводу и обсудить проект с европейскими партнерами.
"Северный поток-2": последние новости
- Газопровод в обход Украины Россия строит еще с 2015 года. Однако работы не могут завершить из-за санкций США.
- Когда Навального взяли под стражу, Европарламент призвал ЕС остановить строительство.
- Однако российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы в территориальных водах Дании.
- Правда, перед тем США наложили санкции на "Фортуну".
- К слову, если "Северный поток-2" все же достроят, Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов ежегодно.
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