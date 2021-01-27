В Польше не исключили вероятность, что строительство "Северного потока-2" заблокируют. Однако предполагают, что это сделает не Германия, а США.

Источник: "Польское радио"

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии обсуждали завершение строительства газопровода. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Какова позиция Германии сейчас

В дискуссии победили те, кто хотел завершить строительство. Однако сейчас обсуждения оживились.

Правда, по словам Рау, от этого не стоит много ожидать.

Заблокируют ли строительство Штаты

По мнению министра, США могут заблокировать строительство газопровода.

Импульс поступит не из Германии...Даже если блокировка все-таки произойдет, она выйдет из Соединенных Штатов, и это будет причиной, почему этот инвестиционный проект не будет завершен,

– подчеркнул Рау.

Отметим, накануне президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" – это плохая сделка для Европы. Поэтому глава Штатов хочет изучить санкции предыдущей администрации по газопроводу и обсудить проект с европейскими партнерами.

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