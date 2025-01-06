ОСУВ "Хортица" сообщили о ходе боевых действий в их зоне ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

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Что известно о ситуации на Кураховском направлении

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщает, что на Кураховском направлении противник прибегает к штурмам.

Оккупанты зашли в городскую застройку Курахово в направлении Петропавловки и Дачного. Сейчас проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации штурмовых групп противника, пытающихся инфильтроваться в украинские боевые порядки.

За последние сутки только на восточном направлении враг потерял 1061 единицу личного состава. Среди прочего 4 танка, 15 бронемашин, 88 автомобилей и десятки единиц другого вооружения.

Напомним, в Торецке продолжаются городские бои, российские войска не имеют значительного продвижения, но разрушают город. О длительных боях за город сообщили в ОСУВ "Хортица".