ОСУВ "Хортиця" повідомили про перебіг бойових дій в їхній зоні відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

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Що відомо про ситуацію на Курахівському напрямку

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляє, що на Курахівському напрямку противник вдається до штурмів.

Окупанти зайшли у міську забудову Курахового в напрямку Петропавлівки та Дачного. Наразі проводяться заходи з виявлення та ліквідації штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в українські бойові порядки.

За останню добу лише на східному напрямку ворог втратив 1061 одиницю особового складу. Серед іншого 4 танки, 15 бронемашин, 88 автомобілів та десятки одиниць іншого озброєння.

Нагадаємо, у Торецьку тривають міські бої, російські війська не мають значного просування, але руйнують місто. Про тривалі бої за місто повідомили в ОСУВ "Хортиця".