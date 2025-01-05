Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону. Через неможливість просування росіяни докладають усіх зусиль, щоб зрівняти місто з землею.

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Яка ситуацію у Торецьку

Трегубов розповів, що безпосередньо у самому Торецьку бої вже точаться тривалий час.

Там (у Торецьку – 24 Канал) без особливого просування з російського боку,

– зазначив військовий.

Він також зауважив, що найбільше страждає саме місто, адже через те, що росіяни не можуть просуватися, вони доклюють усіх зусиль, щоб зруйнувати будівлі, які українські захисники можуть використовувати як опорні пункти.

"Як артилерією, так і з застосуванням просто "персонажів", які біжать на своїх двох і намагаються жбурляти в будівлі міни", – пояснив Трегубов.

Військовий зазначив, що не завжди, але подекуди така тактика має позитивний результат. Наразі у місті тривають бої за кожну вулицю.

Яку тактику застосовують росіяни на Торецькому напрямку

В етері "Суспільне.Студія" пресофіцер 28-ї ОМБр ЗСУ Євген Алхімов розказав, що штурми на Торецькому напрямку відбуваються щодня.

Цього тижня були спроби із застосуванням техніки, але техніка використовується не безпосередньо для штурмів позицій, а для підвозу піхоти якнайближче до позицій і якнайшвидше. Зараз групу може підвезти техніка одразу,

– повідомив Алхімов.

За його словами, російські військові, які раніше використовували тактику малих штурмових груп, зараз розміщують на окремих позиціях до 20 солдатів.

"Нещодавно вдалось взяти у полон одну групу з п'яти осіб, троє з них були мобілізовані у "ДНР" – місцеві жителі та двоє росіян-контрактників", – розповів військовий.

Він також додав, що близько трьох тижнів тому з одного населеного пункту біля Торецька, де розташована бригада, евакуювали останніх п'ятьох місцевих жителів.