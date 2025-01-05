Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Зазначається, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Читайте також Ворог просунувся у Кураховому, Торецьку й ще на 4 ділянках фронту: оновлення карти DeepState

Що відбувається на Торецькому напрямку

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог атакував позиції українських військових у напрямку Щербинівки та в Торецьку. На жаль, внаслідок вогневого впливу деякі позиції були знищені.

Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки,

– додали військові.

Бійці також розповіли про ситуацію на інших напрямках. Зокрема на Покровському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Там протягом доби ворог атакував в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов'янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки, деякі позиції також були зруйновані.

На Краматорському напрямку росіяни вели наступальні дії в Часовому Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

До слова, раніше в Deep State повідомили, що наразі найбільш активні бойові дії тривають в центрі Торецька, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка". Окрім цього, російська армія намагається просуватися в сторону Щербинівки.