Зокрема, йдеться про два міста – Торецьк та Курахове, повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті станом на 5 січня

Так, в оновленні карти 5 січня DeepState повідомили, що російській армії вдалося просунутися у Кураховому. Окрім цього, ворогу вдалося досягти успіху й у Шевченку та біля Дальнього.

Обстановка на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Також росіяни просунулися у Торецьку. До слова, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що внаслідок вогневого впливу деякі позиції ЗСУ були знищені. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Напружені бої у Торецьку: дивіться на карті

Наостанок, росіяни мали просування біля Воздвиженки та Баранівки.

Росіяни наступають на фронті: дивіться на карті

До слова, раніше у ЗСУ повідомляли, що росіяни у Торецьку почали застосовувати незвичну тактику. Легкоозброєні російські війська набирають протитанкові міни, намагаються підбігти до будівель і закинути вибухівку туди.