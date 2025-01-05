Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про щільні бої у Торецьку

Так, аналітики зазначать, що у Торецьку позиції буквально можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку.

Піхота ка*апів активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди,

– вказують у DeepState.

Наразі найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка". Зокрема, саме "Забалка" дуже яскраво відображає вищеописані події в місті.

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Окрім цього, російська армія намагається просуватися в сторону Щербинівки. Неодноразово вже була його фіксація на шляху до села, але ЗСУ стримували штурми і знищували ворога, множачи на нуль зусилля противника.