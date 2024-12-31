Про це розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Ворог намагається обійти Покровськ

Трегубов зазначив, що в Кураховому тривають бої в міській забудові, там ситуація зараз динамічна. Крім того, ворожі сили також штурмують позиції наших військових і в районах Дачного, Петропавлівки та Слов’янки.

"Окупанти намагаються проникнути всередину бойових порядків, як у Кураховому, так і навколо нього, щоб відрізати постачання й оточити українські війська", – вказав він.

Також військовий зазначив, що армія країни-агресорки намагається обійти Покровськ і завдає ударів по сусідніх селах: Дачнинське, Воздвиженка, Промінь, Миролюбівка, Зелене Поле.

Міські бої завжди пов’язані з надмірними втратами для атакуючої сторони, тому російські війська намагаються оточити Покровськ, щоб розірвати логістику і захопити його з меншими втратами,

— стверджує Трегубов.

За словами спікера, в Торецьку постійно тривають вуличні бої, там окупанти використовують незвичайну тактику.

"Важко назвати це "камікадзе", це легкоозброєні російські війська, вони набирають протитанкові міни і намагаються підбігти до будівель і закинути їх туди", – додає він.