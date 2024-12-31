Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Враг пытается обойти Покровск
Трегубов отметил, что в Курахово продолжаются бои в городской застройке, там ситуация сейчас динамичная. Кроме того, вражеские силы также штурмуют позиции наших военных и в районах Дачного, Петропавловки и Славянки.
"Оккупанты пытаются проникнуть внутрь боевых порядков, как в Курахово, так и вокруг него, чтобы отрезать снабжение и окружить украинские войска", – указал он.
Также военный отметил, что армия страны-агрессора пытается обойти Покровск и наносит удары по соседним селам: Дачнинское, Воздвиженка, Луч, Миролюбовка, Зеленое Поле.
Городские бои всегда связаны с чрезмерными потерями для атакующей стороны, поэтому российские войска пытаются окружить Покровск, чтобы разорвать логистику и захватить его с меньшими потерями,
- утверждает Трегубов.
По словам спикера, в Торецке постоянно продолжаются уличные бои, там оккупанты используют необычную тактику.
"Трудно назвать это "камикадзе", это легковооруженные российские войска, они набирают противотанковые мины и пытаются подбежать к зданиям и забросить их туда", – добавляет он.