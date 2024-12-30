По данным аналитиков Deep State, противник имеет успех в районе 10 населенных пунктов. В эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж оценил ситуацию на горячих направлениях.

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Бои на горячих точках

Генерал армии отметил, Покровское и Кураховское направления – стратегические для россиян, ведь там сосредоточены значительные средства врага. Кураховское направление играет важную роль по сдерживанию врага, недопущения окружения нашей группировки в этом секторе, захвата и контроля трассы, что важна для украинской логистики.

Там идут бои. Переменная ситуация в самом Курахово и отдельных населенных пунктах поблизости,

– сказал Маломуж.

Впрочем, Силам обороны удается наносить контрудары и системно уничтожать ресурс врага. К слову, только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 2010 российских солдат.

Какая ситуация на Востоке: смотрите на карте

Благодаря успешным атакам украинских защитников наступательные ресурсы врага уменьшаются. Для масштабных штурмовых атак на Кураховском и Покровском направлении россияне вынуждены снимать солдат с других направлений.

Сейчас есть проблема потери отдельных населенных пунктов или заход в них врага. Однако вражеская армия не может выполнить задачу Путина по захвату всего Кураховского направления и захода в Покровск,

– отметил генерал армии.

По его словам, бои на горячих точках не просто характеризуются тем, что Силы обороны имеют меньше возможностей, а тем, что враг поставил задачу прорваться любым способом, не считая жертвы.

По мнению Маломужа, в данной ситуации ВСУ все же выполняют задачи по удержанию территорий, недопущения стратегических прорывов, о чем враг планировал и мечтал.

К слову, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что Покровский направление сейчас один из самых активных по количеству боестолкновений.