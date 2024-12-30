Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State. В Генштабе на 16:00 30 декабря сообщили, что больше всего вражеских атак на Покровском направлении.

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Куда движется враг 30 декабря

Россияне продвинулись у Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Сонцовки, в Новоелизаветовке, Волковом, Курахово и Шевченко.

Еще Deep State уточнили район севернее Новоелизаветовки.

Продвижение врага на Лиманском направлении (Терны)

Что происходит на Покровском направлении (Воздвиженка, Новоукраинка, Новоелизаветовка, Волково)

Ситуация на Кураховском направлении (Дальнее, Сонцовка, Курахово, Шевченко)

Бои на Времовском направлении (Успеновка)

30 декабря Александр Сырский заявил, что россияне продолжают осуществлять непрерывные мясные штурмы. И несут рекордные потери.