Там за прошедшие сутки, 29 декабря, было зафиксировано наибольшее количество боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Какова ситуация на Покровском направлении

В ОСУВ "Хортица" рассказали, что россияне атаковали позиции украинских войск в направлении Миролюбовки, возле Воздвиженки, Новоалександровки, Новоелизаветовки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Лисовки, Нововасильевки и Новотроицкого.

Атаки они осуществляли преимущественно без применения бронетехники.

В целом на Покровском направлении ВСУ остановили 43 наступательных штурма.

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытавшихся инфильтроваться в наши боевые порядки,

– сообщили военные.

Они также добавили, что враг продолжает накапливать силы для следующих атак и отмечают, что затишья нет. Относительно спокойной остаются только ситуация в самом Покровске, потому что россияне еще туда не добрались.