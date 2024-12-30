Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State. У Генштабі на 16:00 30 грудня повідомили, що найбільше ворожих атак на Покровському напрямку.

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Куди рухається ворог 30 грудня

Росіяни просунулися біля Тернів, Воздвиженки, Новоукраїнки, Успенівки, Дальнього, Сонцівки, у Новоєлизаветівці, Вовковому, Кураховому та Шевченку.

Іще Deep State уточнили район північніше Новоєлизаветівки.

Просування ворога на Лиманському напрямку (Терни)

Що відбувається на Покровському напрямку (Воздвиженка, Новоукраїнка, Новоєлизаветівка, Вовкове)

Ситуація на Курахівському напрямку (Дальнє, Сонцівка, Курахове, Шевченко)

Бої на Времівському напрямку (Успенівка)

30 грудня Олександр Сирський заявив, що росіяни продовжують здійснювати безперервні м'ясні штурми. І зазнають рекордних втрат.