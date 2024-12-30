За даними аналітиків Deep State, противник має успіх у районі 10 населених пунктів. В етері 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж оцінив ситуацію на найгарячіших напрямках.

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Бої на гарячих точках

Генерал армії зазначив, Покровський та Курахівський напрямки – стратегічні для росіян, адже там зосереджені значні засоби ворога. Курахівський напрямок відіграє важливу роль щодо стримування ворога, недопущення оточення нашого угруповання в цьому секторі, захоплення та контролю траси, що важлива для української логістики.

Там ідуть бої. Перемінна ситуація в самому Кураховому та окремих населених пунктах поблизу,

– мовив Маломуж.

Втім, Силам оборони вдається завдавати контрударів та системно знищувати ресурс ворога. До слова, лише протягом минулої доби ЗСУ знищили 2010 російських солдатів.

Яка ситуація на Сході: дивіться на карті

Завдяки успішним атакам українських захисників наступальні ресурси ворога зменшуються. Для масштабних штурмових атак на Курахівському та Покровському напрямку росіяни змушені знімати солдатів з інших напрямків.

Наразі є проблема втрати окремих населених пунктів або захід у них ворога. Однак ворожа армія не може виконати завдання Путіна щодо захоплення всього Курахівського напрямку та заходу в Покровськ,

– зауважив генерал армії.

З його слів, бої на гарячих точках не просто характеризуються тим, що Сили оборони мають менше можливостей, а тим, що ворог поставив завдання прорватися будь-яким способом, не рахуючи жертви.

На думку Маломужа, у даній ситуації ЗСУ все ж таки виконують завдання щодо утримання територій, недопущення стратегічних проривів, про що ворог планував і мріяв.

До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов наголосив, що Покровський напрямок зараз один з найбільш активних за кількістю боєзіткнень.