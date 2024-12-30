Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
До теми Воїни ЗСУ ліквідували ексфутболіста збірної Росії, який грав на Євро-2004
Втрати Росії у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 787 940 (+2010) осіб,
- танків – 9 663 (+7),
- бойових броньованих машин – 20 003 (+22),
- артилерійських систем – 21 494 (+44),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засоби ППО – 1032 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 069 (+31),
- крилаті ракети – 3 003 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 551 (+141),
- спеціальна техніка – 3670 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво. Втрати ворога станом на 30 грудня є майже рекордними. Так, 28 листопада 2024 року українські захисники ліквідували 2 030 окупантів, що є найбільшими втратами ворога серед особового складу за добу.
До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати Росії уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими й пораненими. Тобто цього року противник заплатив найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.