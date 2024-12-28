Загальні втрати ворога із початку повномасштабного вторгнення становлять приблизно 785 тисяч військових. Понад як половину солдат противник втратив саме у 2024 році, передає 24 Канал із посиланням на допис головкома.

Дивіться також Є жертви та поранені серед окупантів внаслідок ракетного удару по Орловській області, – ЗМІ

Шалена цифра

За словами Сирського, від початку 2024 року втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими.

Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну,

– наголосив генерал.

Також головком наголосив, що Сили оборони продовжують стримувати чисельно переважаючого ворога, зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, утримувати контроль над західною частиною Чорного моря, скорочувати військовий та промисловий потенціал ворога.



Порівняно з минулим роком обсяги постачання БпЛА до підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза.

До слова, за даними ГУР, в Україні наразі перебуває російське військо чисельністю приблизно 600 тисяч солдатів.