Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загальні ж втрати Росії у війні проти України становлять 784 200 бійців.

Дивіться також Росіяни отримали жорстку відсіч від українських воїнів на Покровському напрямку, – Генштаб

Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 784 200 (+1690) осіб,
  • танків – 9 651 (+7),
  • бойових броньованих машин – 19 970 (+19),
  • артилерійських систем – 21 408 (+29),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • засобів ППО – 1 032 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 013 (+14),
  • крилатих ракет – 3 003 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 328 (+66),
  • спеціальної техніки – 3 668 (+0).

Втрати Росії 28 грудня

Втрати Росії у війні на 28 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ