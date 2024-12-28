Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загальні ж втрати Росії у війні проти України становлять 784 200 бійців.

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Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 784 200 (+1690) осіб,

танків – 9 651 (+7),

бойових броньованих машин – 19 970 (+19),

артилерійських систем – 21 408 (+29),

РСЗВ – 1 256 (+0),

засобів ППО – 1 032 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 013 (+14),

крилатих ракет – 3 003 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 328 (+66),

спеціальної техніки – 3 668 (+0).

Втрати Росії у війні на 28 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ