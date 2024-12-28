Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Общие же потери России в войне против Украины составляют 784 200 бойцов.

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Какие потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 784 200 (+1690) человек,
  • танков – 9 651 (+7),
  • боевых бронированных машин – 19 970 (+19),
  • артиллерийских систем – 21 408 (+29),
  • РСЗО – 1 256 (+0),
  • средств ПВО – 1 032 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 013 (+14),
  • крылатых ракет – 3 003 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32 328 (+66),
  • специальной техники – 3 668 (+0).

Потери России 28 декабря

Потери России в войне на 28 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ