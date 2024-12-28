Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Общие же потери России в войне против Украины составляют 784 200 бойцов.
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Какие потери России в войне
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 784 200 (+1690) человек,
- танков – 9 651 (+7),
- боевых бронированных машин – 19 970 (+19),
- артиллерийских систем – 21 408 (+29),
- РСЗО – 1 256 (+0),
- средств ПВО – 1 032 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 013 (+14),
- крылатых ракет – 3 003 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 328 (+66),
- специальной техники – 3 668 (+0).
Потери России в войне на 28 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ