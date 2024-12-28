Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Общие же потери России в войне против Украины составляют 784 200 бойцов.

Смотрите также Россияне получили жесткий отпор от украинских воинов на Покровском направлении, – Генштаб

Какие потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 784 200 (+1690) человек,

танков – 9 651 (+7),

боевых бронированных машин – 19 970 (+19),

артиллерийских систем – 21 408 (+29),

РСЗО – 1 256 (+0),

средств ПВО – 1 032 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 013 (+14),

крылатых ракет – 3 003 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32 328 (+66),

специальной техники – 3 668 (+0).

Потери России в войне на 28 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ