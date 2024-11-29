Також наші захисники успішно знищують ворожу техніку на мільйони, а іноді і на кілька мільярдів. Так, 28 листопада українські розвідники знищили радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Подльот" в окупованому Криму, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Втрати противника станом на 29 листопада

особового складу – близько 738660 (+2030) осіб;

танків – 9458 (+8);

бойових броньованих машин – 9339 (+33);

артилерійських систем – 20886 (+34);

РСЗВ – 1255 (+0);

засоби ППО – 1006 (+1);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89);

крилаті ракети – 2851 (+86);

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86);

спеціальна техніка – 3700 (+3)

Втрати росіян станом на 29 листопада 2024 року / Фото Генштаб