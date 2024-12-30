Про це в ефірі телемарафону розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Відносно спокійна ситуація лише в місті Покровськ, до якого росіяни ще не дісталися.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 наступальні штурми противника. Це сталося в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське тощо.

Себто це активний напрямок – напрямок, де вчора фактично відбулося найбільше боєзіткнень,

– сказав Трегубов.

Про ситуацію на інших напрямках

Ситуація досить напружена, особливо в зоні оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк". Проте вона залишається контрольованою.

Покровський напрямок, як і Времівський та Курахівський, залишаються одними з ключових, і одними з тих, де українське командування докладає найбільше зусиль по захисту, а російське – намагається так чи інакше підступно атакувати наші позиції,

– пояснив майор.

На Харківському напрямку минулої доби захисники відбили дві російські атаки в районі Вовчанська та Хатища.

На Куп'янському напрямку – 7 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога поблизу Петропавлівки, Кучерівки й Лозової.

На Лиманському напрямку зафіксовано 27 нападів неподалік Греківки, Зеленого Гаю, Платонівки, Першотравневого, Надії, Макіївки, Тернів, Новосергіївки тощо.

На Сіверському напрямку минулої доби відбили одну атаку – агресор намагався йти вперед у районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 9 разів неподалік Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак поблизу Щербинівки та Торецька.

напрямку ворог здійснив 6 атак поблизу Щербинівки та Торецька. На Курахівському напрямку захисники відбили 20 атак противника.

напрямку захисники відбили 20 атак противника. На Времівському, окрім 20 штурмів, спостерігалися бомбові удари авіації росіян.

До слова, речник ОСУВ "Хортиця" також зазначив, що однією із ключових цілей росіян є місто Часів Яр, яке стоїть на височині.

Звідти відкривається пряма дорога на одну з найбільших агломерацій у Донецькій області – Слов'янсько-Краматорську. Вона відіграє вирішальну роль у забезпеченні оборони всього регіону.