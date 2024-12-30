Про це в ефірі телемарафону розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
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Яка ситуація на Покровському напрямку
Відносно спокійна ситуація лише в місті Покровськ, до якого росіяни ще не дісталися.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 наступальні штурми противника. Це сталося в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське тощо.
Себто це активний напрямок – напрямок, де вчора фактично відбулося найбільше боєзіткнень,
– сказав Трегубов.
Про ситуацію на інших напрямках
Ситуація досить напружена, особливо в зоні оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк". Проте вона залишається контрольованою.
Покровський напрямок, як і Времівський та Курахівський, залишаються одними з ключових, і одними з тих, де українське командування докладає найбільше зусиль по захисту, а російське – намагається так чи інакше підступно атакувати наші позиції,
– пояснив майор.
- На Харківському напрямку минулої доби захисники відбили дві російські атаки в районі Вовчанська та Хатища.
- На Куп'янському напрямку – 7 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога поблизу Петропавлівки, Кучерівки й Лозової.
- На Лиманському напрямку зафіксовано 27 нападів неподалік Греківки, Зеленого Гаю, Платонівки, Першотравневого, Надії, Макіївки, Тернів, Новосергіївки тощо.
- На Сіверському напрямку минулої доби відбили одну атаку – агресор намагався йти вперед у районі Золотарівки.
- На Краматорському напрямку росіяни атакували 9 разів неподалік Часового Яру та в напрямку Ступочок.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак поблизу Щербинівки та Торецька.
- На Курахівському напрямку захисники відбили 20 атак противника.
- На Времівському, окрім 20 штурмів, спостерігалися бомбові удари авіації росіян.
До слова, речник ОСУВ "Хортиця" також зазначив, що однією із ключових цілей росіян є місто Часів Яр, яке стоїть на височині.
Звідти відкривається пряма дорога на одну з найбільших агломерацій у Донецькій області – Слов'янсько-Краматорську. Вона відіграє вирішальну роль у забезпеченні оборони всього регіону.