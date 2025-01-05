Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россия начала использовать меньше бронетехники для штурмов: в ISW назвали причину
Что известно о плотных боях в Торецке
Так, аналитики отмечают, что в Торецке позиции буквально могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома.
Пехота ка*апов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде,
– указывают в DeepState.
Сейчас наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". В частности, именно "Забалка" очень ярко отражает вышеописанные события в городе.
Что происходит в Торецке и в окрестностях: смотрите на карте
Кроме этого, российская армия пытается продвигаться в сторону Щербиновки. Неоднократно уже была его фиксация на пути к селу, но ВСУ сдерживали штурмы и уничтожали врага, умножая на ноль усилия противника.
Что происходит на Торецком направлении
Утром 5 января в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что на Торецком направлении россияне атаковали наши позиции в направлении Щербиновки и в Торецке.
"В результате огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытавшихся инфильтроваться в наши боевые порядки", – уточнили там.
По данным Генштаба, в течение суток на этом направлении произошло 11 атак. Кроме ударов по вышеупомянутым населенным пунктам, боевые действия зафиксированы и в районах Дилиевки и Крымского.
Кроме этого, в ОСУВ “Хортица” рассказали о применении в Торецке необычной тактики. Представитель Виктор Трегубов отмечает, что легковооруженные российские войска набирают противотанковые мины и пытаются подбежать к зданиям и забросить их туда.