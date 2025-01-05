Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW – американский Институт изучения войны.

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Оккупанты используют меньше бронетехники

В течение последних недель российские захватчики использовали меньше бронетехники во время штурмов.

Возможно, для сохранения этих транспортных средств, поскольку советские запасы сокращаются,

– отметили в ISW.

Аналитики отметили, что по данным украинских военных источников, оккупанты используют меньше бронетехники. Кроме того, осуществляют меньше механизированных нападений на Кураховском направлении после значительных потерь транспортных средств в октябре и ноябре 2024 года.

Представитель одной из бригад, которая действует на Кураховском направлении, 3 января заявил, что в течение последних нескольких недель враг перешел на использование в основном пехоты для проведения штурмов. Бронетехнику использует только как огневую поддержку пехотных атак.

Ранее, 31 декабря, в NYT со ссылкой на украинского полковника писали, что оккупанты все чаще используют электрические скутеры, мотоциклы и квадроциклы во время нападений на Востоке. Возможно, это часть текущих российских усилий по компенсации потерь бронетехники.

Также в ISW отметили, что вражеские нападения у средних городов, таких как Курахово и Покровск, могут быть менее благоприятными для механизированных нападений россиян, чем небольшие населенные пункты и открытые поля, где оккупанты наступали в течение большей части 2024 года.

Российские войска могут использовать меньше бронетехники на Кураховском и Покровском направлениях, если будут пытаться перевооружить передовые части и соединения. Кроме того, если российское военное командование не захочет отводить части на отдых и восстановление и рискует еще больше замедлить продвижение на приоритетных участках фронта,

– отметили аналитики.

Также в Институте изучения войны отметили, что украинские защитники уничтожили или повредили более 3000 российских танков и почти 9000 боевых бронированных машин в 2024 году.

Аналитики добавили, что текущие темпы производства бронетехники и танков в России указывают на то, что потери, вероятно, будут непомерными в долгосрочной перспективе. Особенно в том, что агрессор продолжает сокращать свои запасы советской эпохи.

"Кажется все менее вероятным, что российские военные до 2025 года смогут удержать нынешний ежегодный уровень потерь бронетехники в почти 9000 единиц. Этот показатель почти втрое превышает годовой уровень потерь за первые два года полномасштабной войны", – подчеркнули в ISW.