В частности, речь идет о двух городах – Торецке и Курахово, сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 5 января

Так, в обновлении карты 5 января DeepState сообщили, что российской армии удалось продвинуться в Курахово. Кроме этого, врагу удалось достичь успеха и в Шевченке и у Дальнего.

Обстановка на Кураховском направлении: смотрите на карте

Также россияне продвинулись в Торецке. К слову, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что в результате огневого воздействия некоторые позиции ВСУ были уничтожены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Напряженные бои в Торецке: смотрите на карте

Напоследок, россияне имели продвижение у Воздвиженки и Барановки.

Россияне наступают на фронте: смотрите на карте

К слову, ранее в ВСУ сообщали, что россияне в Торецке начали применять необычную тактику. Легковооруженные российские войска набирают противотанковые мины, пытаются подбежать к зданиям и забросить взрывчатку туда.