Алиев отметил, что Баку требует справедливости и наказания виновных за авиакатастрофу самолета Embraer-190. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vesti.az.

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Что заявил Алиев об авиакатастрофе в Казахстане

Президент Азербайджана считает, что вина за смерть граждан в этой авиакатастрофе лежит на представителях России.

И мы требуем справедливости, наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения, –

говорит Алиев.

Он отметил, что сейчас продолжается расшифровка черных ящиков. Вероятно, ближайшее время станут известны предварительные результаты. Алиев также добавил, что это будет важным моментом в деле полного расследования трагедии и наказания виновных.

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с участием самолета Embraer-190, на борту которого находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Самолет направлялся из Баку в российский Грозный.

Из-за тумана в Грозном его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау, вблизи которого и произошла авиакатастрофа. В результате нее погибли 38 человек.

Одной из возможных причин трагедии является столкновение самолета "Азербайджанских авиалиний" со стаей птиц. Кроме этого, существует версия, что авиакатастрофа случилась из-за взрыва кислородного баллона. Также возможно то, что Embraer-190 был сбит российским ЗРК.