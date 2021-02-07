Консорціум Nord Stream 2 AG після завершення необхідних випробувань поновив прокладання труб на ділянці біля берегів Данії. Займатися цим почало судно "Фортуна", яке перебуває під санкціями США.

"Північний потік-2", нагадаємо, будують для транспортування газу з Росії до Німеччини через Балтійське море – в обхід газотранспортної системи України.

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"Північний потік-2" знову будують: що відомо

За повідомленням консорціуму Nord Stream 2 AG (її власником є російський "Газпром"), російське судно "Фортуна" – байдуже до американських санкцій, під якими перебуває – почало вкладати труби у водах Данії.

Мовляв, усі "належні дозволи" воно має, "необхідні випробування" провело (тривали з 24 січня), а подробиці про будівництво розповість "у потрібний час".

Газопровід побудований, нагадаємо, на понад 90%. Добудувати ще начебто треба 28 кілометрів у водах Німеччини та 120 у водах Данії.

Чому будівництво "Північного потоку-2" зупиняли

Сполучені Штати Америки наклали низку санкцій на компанії, які можуть прокладати труби морським дном. Вже багато місяців Німеччина та США сперечаються, наскільки це доцільно:

Раніше Берлін був більш категоричним: запевняв, що санкції США екстериторіальні (тобто, стосуються територій, до яких американці не дотичні).

Тепер же, після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та погіршення ситуації з правами людини в Росії, низка політиків закликали запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2".

5 лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель все ж виступила за добудову газогону. США ж і за президента Джо Байдена наполягають, що це посилить енергозалежність Європи від Росії з її агресивною зовнішньою політикою.

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Не кажучи вже про те, що функціонування "Північного потоку-2" дозволить Росії чинити потужніший політичний та економічний тиск на Україну (Київ може втратити мільярди доларів щорічних транзитних зборів).