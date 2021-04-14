Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з главою США Джо Байденом. Зокрема вони обговорили будівництво "Північного потоку-2", яке можуть так і не завершити.

Ні Путін, ні Байден не повідомили про розв'язання цього питання, тому воно залишається актуальним. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.

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Конгрес США зупинить будівництво

За його словами, у конгресі США не підтримують будівництво російської газової труби. Проти проєкту є як демократи, так і республіканці.

Мені здається, що "Північного потоку-2" – не буде. Економічно проєкт не має ніякого змісту. Це тільки політичний і корупційний проєкт,

– підкреслив Аслунд.

Также он добавил: "Я бы хотел, чтобы против них ввели санкции, потому что это противники Запада. Я не думаю, что санкции будут, но это было бы хорошо".

Зверніть увагу! У грудні 2020 року США включили санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет та закликали компанії припинити роботу, в іншому випадку їх чекають санкції.