"Північного потоку-2" – не буде, – дипломат США розповів про нові можливі санкції проти Росії
Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з главою США Джо Байденом. Зокрема вони обговорили будівництво "Північного потоку-2", яке можуть так і не завершити.
Источник:24 канал
Ні Путін, ні Байден не повідомили про розв'язання цього питання, тому воно залишається актуальним. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.
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Конгрес США зупинить будівництво
За його словами, у конгресі США не підтримують будівництво російської газової труби. Проти проєкту є як демократи, так і республіканці.
Мені здається, що "Північного потоку-2" – не буде. Економічно проєкт не має ніякого змісту. Це тільки політичний і корупційний проєкт,
– підкреслив Аслунд.
Также он добавил: "Я бы хотел, чтобы против них ввели санкции, потому что это противники Запада. Я не думаю, что санкции будут, но это было бы хорошо".
"Північний потік-2": головні новини
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