Крупнейшая фракция Европарламента выступает за отключение России от системы SWIFT
Фракция Европейской народной партии выступает за расширение санкций против России. Речь идет об отключении России от системы SWIFT и остановке газопровода "Северный поток-2".
Источник:Европейская народная партия
Соответствующее решение опубликовала фракция на своем сайте. Об этом они сообщили накануне очередной сессии Европарламента.
Кстати Пока не отключили: в России думают создать альтернативу системе SWIFT
Заявление фракции
Фракция Европейской народной партии (ЕНП) выразила свою позицию в отношении к России. В частности они поддержали Украину и призвали государства-члены ЕС и Еврокомиссию "принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации".
Это должно произойти путем немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода "Северный поток-2", исключения России из системы SWIFT, и заморозки счетов олигархов и запрета им въезда в ЕС,
– говорится в сообщении фракции.
Кстати, 28 апреля по инициативе ЕНП Европарламент обсудит, а затем проголосует за резолюцию, которая осуждает наращивание российской армии возле Украины. Кроме того, говорится и о других нарушениях прав человека и международного порядка – деле Навального и нападении российских спецслужб на Чехию.
Коротко об отключении России от SWIFT
- О том, что США могут отключить российские банки от системы SWIFT сообщали еще в конце 2020 года.
- В начале апреля 2021 года Россия заявила, что хочет создать альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT.
- 14 апреля появилась информация, что Европарламент во время очередной сессии с 26 по 29 апреля обсудит вопрос усиления санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. В частности относительно отключения от платежной системы SWIFT.
- 19 апреля глава немецкой Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что действия Кремля – это реальная угроза для ЕС и Запада. Тогда же он призвал остановить строительство "Северного потока-2", если Россия продолжит обострять ситуацию возле украинских границ.
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