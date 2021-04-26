Фракция Европейской народной партии выступает за расширение санкций против России. Речь идет об отключении России от системы SWIFT и остановке газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее решение опубликовала фракция на своем сайте. Об этом они сообщили накануне очередной сессии Европарламента.

Кстати Пока не отключили: в России думают создать альтернативу системе SWIFT

Заявление фракции

Фракция Европейской народной партии (ЕНП) выразила свою позицию в отношении к России. В частности они поддержали Украину и призвали государства-члены ЕС и Еврокомиссию "принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации".

Это должно произойти путем немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода "Северный поток-2", исключения России из системы SWIFT, и заморозки счетов олигархов и запрета им въезда в ЕС,

– говорится в сообщении фракции.

Кстати, 28 апреля по инициативе ЕНП Европарламент обсудит, а затем проголосует за резолюцию, которая осуждает наращивание российской армии возле Украины. Кроме того, говорится и о других нарушениях прав человека и международного порядка – деле Навального и нападении российских спецслужб на Чехию.

Коротко об отключении России от SWIFT