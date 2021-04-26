Найбільша фракція Європарламенту виступає за відключення Росії від системи SWIFT
Фракція Європейської народної партії виступає за розширення санкцій проти Росії. Мовиться про відключення Росії від системи SWIFT та зупинки газопроводу "Північний потік-2".
Джерело:Європейська народна партія
Відповідне рішення опублікувала фракція на своєму сайті. Про це вона повідомила напередодні чергової сесії Європарламенту.
До речі Поки не відключили: у Росії думають створити альтернативу системі SWIFT
Заява фракції
Фракція Європейської народної партії (ЄНП) висловила свою позицію у ставленні до Росії. Зокрема підтримала Україну та закликала держави-члени ЄС і Єврокомісію "прийняти чіткі та рішучі заходи проти Росії в разі подальшої ескалації".
Це повинно відбутися шляхом негайного припинення імпорту російської нафти і газу, зупинки будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", виключення Росії з системи SWIFT і заморожування рахунків олігархів та заборони їм в'їзду в ЄС,
– мовиться в повідомленні фракції.
До речі, 28 квітня з ініціативи ЄНП Європарламент обговорить, а потім проголосує за резолюцію, яка засуджує нарощування російської армії біля України. Окрім того, мовиться й про інші порушення прав людини і міжнародного порядку – справу Навального і напад російських спецслужб на Чехію.
Коротко про відключення Росії від SWIFT
- Про те, що США можуть відключити російські банки від системи SWIFT повідомляли ще в кінці 2020 року.
- На початку квітня 2021 року Росія заявила, що хоче створити альтернативу міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.
- 14 квітня з'явилась інформація, що Європарламент під час чергової сесії з 26 по 29 квітня обговорить питання посилення санкції щодо Росії через агресію проти України. Зокрема щодо відключення від платіжної системи SWIFT.
- 19 квітня глава німецької Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що дії Кремля – це реальна загроза для ЄС і Заходу. Тоді ж він закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2", якщо Росія продовжить загострювати ситуацію біля українських кордонів.
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