Пакет санкций будет направлен против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских энергопроизводителей. Об этом журналисты пишут с ссылкой на собственные источники.

Кстати ЕС продлил санкции против России за нарушение прав человека еще на год.

Что могут затронуть санкции

Предполагается, что будет рассмотрено отключение России от международной платежной системы SWIFT. Издание называет это "ядерным вариантом".

Как говорят источники, новые санкции могут быть направлены на разные секторы, включая производителей энергии и российские банки. Вероятно, ограничения коснутся и российского суверенного долга. Также ограничения могут затронуть ведущих российских олигархов. Говорят о запрете доступа к американским банковским и кредитным системам.

Агрессивный санкционный пакет

Американский чиновник предупредил, что собрали достаточно агрессивный пакет санкций. Россию предостерегли, если она вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут самые худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены.

Окончательного решения о санкциях нет

Официальные лица заявили, что окончательного решения о том, применять ли санкции, не приняли. Отметили, что администрация президента США Джо Байдена сейчас ведет переговоры с европейскими партнерами. Многие имеют более тесные экономические отношения с Россией.

Что известно о возможном отключении России от SWIFT

О том, что Россию хотят отключить от SWIFT, заявляли в декабре 2020 года. СМИ писали, что Байден намеревался пойти на такой шаг из-за массовой хакерской атаки.

В России заявили, что создадут альтернативную систему. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что страна должна отходить от использования международных платежных систем.

Европарламент 29 апреля 2021 принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину. Решение приветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Что такое SWIFT?

Общество глобальных межбанковских денежных каналов связи – это интернациональная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Общество создано по бельгийскому законодательству. Его членами являются более 10 тысяч организаций, в том числе около тысячи корпораций. За день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах.