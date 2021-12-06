Эти санкции против Москвы в ЕС впервые ввели в 2020 году. Теперь их решили продлить.
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Санкции ЕС против России продлили.
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России за нарушение прав человек. Они будут действовать до 8 декабря 2022 года.
Сейчас под ограничениями находятся 14 физических и 4 юридических лица.
В санкционный список попали
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин,
- генеральный прокурор Игорь Краснов,
- глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников,
- глава Росгвардии Виктор Золотов.
Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза. Кроме того, чиновники не могут хранить финансовые активы в банках стран ЕС.
Отравление и заключение Навального: главное
- Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Российские медики отбросили версию отравления. Однако европейские эксперты подтвердили, что оппозиционера отравили "Новичком".
- Навальный 17 января 2021 года вернулся в Москву из Германии. Там он лечился и проходил реабилитацию после отравления.
- В феврале 2021 года политику постановили приговор – он должен отбыть в колонии 2 года 8 месяцев.
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