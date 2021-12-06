Ці санкції проти Москви в ЄС вперше запровадили у 2020 році. Тепер їх вирішили продовжити.

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Санкції ЄС проти Росії продовжили

Рада Євросоюзу прийняла рішення продовжити санкції проти Росії за порушення прав людин. Вони діятимуть до 8 грудня 2022 року.

Наразі під обмеженнями перебувають 14 фізичних і 4 юридичних осіб.

У санкційний список потрапили

глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін,

генеральний прокурор Ігор Краснов,

глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников,

очільник Росгвардії Віктор Золотов.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Крім того, посадовці не можуть зберігати фінансові активи в банках країн ЄС.

Отруєння та ув'язнення Навального: головне

Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Російські медики відкинули версію отруєння. Однак європейські експерти підтвердили, що опозиціонера отруїли "Новачком".

Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Москву з Німеччини. Там він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння.

У лютому 2021 року політику ухвалили вирок – він має відбути у колонії 2 роки 8 місяців.

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