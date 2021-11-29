По расследованию российских СМИ, из России выехали 14 из 38 бывших координаторов штабов Навального. Также неизвестно о месте пребывания еще 3 людей.

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Некоторые экс-руководители штабов не могут эмигрировать

Лишь 9 экс-руководителей штабов, в том числе 2 городских депутата, продолжают работать в российской политике. Даже 7 политиков открыли собственные проекты. Однако есть и 2 бывших координаторов, которые не отрицают, что могут эмигрировать.

Некоторым сторонникам Навального трудно покинуть страну-оккупанта. На них завели административные и уголовные дела.

Обратите внимание! Большую часть дел возбудили из-за протестов в январе 2021 года против ареста политика.

Например, экс-глава штаба в российском Кузбассе Станислав Калиниченко признался, что во время обыска полицейские изъяли, а впоследствии намеренно уничтожили его паспорт. Из-за этого он должен появиться в госорганы за новым. Однако, по словам Калиниченко, там ему может грозить арест.

Какие дела завели на экс-руководителей штабов Фигурантами уголовных дел стали 8 активистов. Еще 2 проверяют на причастность, а 4 уже определено наказание по разным статьям: "санитарное дело", повреждение руки прокремлевской активистки, неоднократное нарушение правил проведения митингов, а также распространении порнографии из-за публикации клипа Rammstein.

Преследование сторонников Навального: главное