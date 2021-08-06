Такое решение по "санитарному делу" принял Преображенский суд Москвы. Адвокаты Навального уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Ранее В России заблокировали сайт Навального и его соратников

Навальному назначили испытательный срок – 1 год. При этом прокуроры просили для него более жесткое наказание – год условно с втрое большим испытательным сроком.

Справка. Брат Алексея Навального уже был приговорен к 3,5 годам колонии по другому делу – "Ив Роше". Он вышел на свободу в июне 2018 года.

Что стоит знать об Олеге Навальном

Источник: "Википедия"

Младший брат Алексей Навального. Учился в Финансовой академии при российском правительстве.

С 2008 по 2013 год он работал на различных руководящих должностях в "Почте России", а также в ее филиалах.

Осенью 2018 года написал книгу "Три с половиной. С арестантским уважением и братским теплом".

"Санитарное дело" в России: что о нем известно

В деле, которое открыли в начале 2021 года, есть 9 фигурантов. Среди них – Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Николай Ляскин, Анастасия Васильева, Кира Ярмыш, Дмитрий Барановский, Мария Алехина и Люся Штейн.

Следователи обвинили соратников Алексея Навального в призывах к протестам. Мол, так они провоцировали людей нарушать карантинные нормы. Именно поэтому дело называют санитарным. Ранее суд на 1,5 года ограничил свободу Соболь, и на год Ляскину.