Доступ к сайту Навального ограничили на основании запроса прокуратуры. Согласно местному законодательству, страницы заблокировали из-за призывов к беспорядкам, распространения фейковой информации и материалов международных организаций, которые являются нежелательными в России.

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Какие еще сайты заблокировали

Роскомнадзор заблокировал сайт Фонда борьбы с коррупцией, "Свободу Навальному", профсоюза "Альянс врачей", 39 региональных штабов оппозиционера и другие.

Также доступ ограничили к сайтам соратников Навального. Речь идет о Леониде Волкове, Любови Соболь и Олеге Степанове.

Стоит заметить, что с территории Украины доступ к сайту Навального не заблокирован.

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