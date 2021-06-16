Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня. Интересно, что именно хозяин Белого дома затронул тему Навального и политзаключенных в России в частности.

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"Навальный сам хотел, чтобы его задержали"

По мнению Путина, Алексей Навальный якобы знал, что нарушает законы, действующие в России.

Он был обязан отмечаться как дважды осужденный. Сознательно хочу это подчеркнуть: игнорируя требования закона, этот гражданин выехал за границу на лечение. Тогда ему не нужно было проходить регистрацию в органах власти. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло,

– отметил глава Кремля.

После оппозиционер не явился на регистрацию, якобы проигнорировав требования закона. Поэтому его и объявили в розыск, продолжил Путин.

"Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что сознательно хотел, чтобы его задержали. Он сделал то, что хотел", – констатировал политик.

Интересно, что говоря о Навальном, Путин ни его имя, ни фамилию не называл. Представлял он оппозиционера как "гражданин".

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Дело Алексея Навального: коротко

После отравления веществом "Новичок" в 2020 году Алексей Навальный долгий период лечился в Германии.

В январе 2021 года он прилетел в Россию, его сразу задержали в аэропорту по делу "Ив Роше".

В Москве 2 февраля оппозиционеру изменили условный срок на реальный.

С учетом срока домашнего ареста, политик пробудет в местах лишения свободы 2 года и 10 месяцев.

31 марта осужденный политик в знак протеста объявил голодовку. Но за 3 недели все же ее прекратил, поскольку состояние здоровья оппозиционера существенно ухудшилось.

9 июня Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

Со всеми главными тезисами Путина и Байдена после совместной встречи можете ознакомиться по этой ссылке.