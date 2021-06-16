Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня. Интересно, что именно хозяин Белого дома затронул тему Навального и политзаключенных в России в частности.
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"Навальный сам хотел, чтобы его задержали"
По мнению Путина, Алексей Навальный якобы знал, что нарушает законы, действующие в России.
Он был обязан отмечаться как дважды осужденный. Сознательно хочу это подчеркнуть: игнорируя требования закона, этот гражданин выехал за границу на лечение. Тогда ему не нужно было проходить регистрацию в органах власти. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло,
– отметил глава Кремля.
После оппозиционер не явился на регистрацию, якобы проигнорировав требования закона. Поэтому его и объявили в розыск, продолжил Путин.
"Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что сознательно хотел, чтобы его задержали. Он сделал то, что хотел", – констатировал политик.
Интересно, что говоря о Навальном, Путин ни его имя, ни фамилию не называл. Представлял он оппозиционера как "гражданин".
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Дело Алексея Навального: коротко
- После отравления веществом "Новичок" в 2020 году Алексей Навальный долгий период лечился в Германии.
- В январе 2021 года он прилетел в Россию, его сразу задержали в аэропорту по делу "Ив Роше".
- В Москве 2 февраля оппозиционеру изменили условный срок на реальный.
- С учетом срока домашнего ареста, политик пробудет в местах лишения свободы 2 года и 10 месяцев.
- 31 марта осужденный политик в знак протеста объявил голодовку. Но за 3 недели все же ее прекратил, поскольку состояние здоровья оппозиционера существенно ухудшилось.
- 9 июня Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.