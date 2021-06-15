Оригинал граффити в России все время стирали. В Швейцарии, напомним Путин встретится с президентом США Байденом. И тема возможного покушения на убийство Навального также может фигурировать в общении политиков.

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Граффити с Навальным появилось в Женеве

Граффити с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарисовали в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. Но власти там его всеми способами пытались уничтожить. Автора изображения, к слову, не смогли установить.

14 июня копию этого граффити заметили в Швейцарии – в Женеве, куда вскоре должен приехать президент России Владимир Путин.

Кроме, собственно, изображения Навального в граффити есть такой текст: "Герой нашего времени" (на французском языке).

15 июня – накануне встречи Путина и Байдена – в Женеве планируют провести митинг с требованием отпустить Навального из тюрьмы. А тем временем в сети появились фото, как город готовится к приезду президентов США и России.

В частности, в Женеве запретили летать беспилотникам, огородили место встречи (Парк Лагранж) металлическим забором, запретили парковаться у него, и пригласили из других кантонов страны еще в 2000 правоохранителей на помощь к такому же количеству местных.