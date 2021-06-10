Кроме того, признали экстремистской организацией Фонд защиты прав граждан. Согласно решению суда, штабы Навального не могут организовывать акции.
Заметьте За оскорбление судьи: против Навального в России открыли уже третье дело
Что запретили организациям
- Распространять любую информацию;
- осуществлять финансовые операции;
- участвовать в выборах;
- организовывать акции.
Реакция Навального
На своей странице в инстаграм Навальный прокомментировал решение суда словами: "когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты".
Политик отметил, что даже не хочет обсуждать посмешище, которое в России называют судом. Материалы дела были государственной тайной, а судебный процесс закрытым.
Кроме того, Навальный рассказал: его никто не пригласил на судебный процесс. Вроде бы Навальный к штабам Навального не имеет никакого отношения.
В то же время политик убежден, что его дело продолжит свою историю. Навальный подчеркнул, что основой всего являются не названия, бумаги или офисы. Его команда – это люди, которые объединяют тех, кто за честные суды и равенство перед законом для всех.
Таких – миллионы. Вы – такие. Пока вы есть, и мы никуда не исчезнем. Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна,
– заявил Навальный.