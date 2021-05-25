Алексей Навальный 25 мая написал о новых обвинениях, которые ему инкриминируют. Он также заявил, что доказательств по делам очень мало.

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Навальному инкриминируют оскорбление судьи

Алексей Навальный заявил, что 24 мая его вызвал следователь по особо важным делам ГСУ СК России.

Он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж 3 новых особо важных дела. Ими занимается на самом высоком уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я – Навальный,

– рассказал оппозиционер.

Первое дело касается похищения пожертвований, которые люди отправили в Фонд борьбы с коррупцией.

"Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил". Вот и все. А что там доказывать, вы его фамилию видели? Против него любые дела можно открывать", – написал Навальный.

Второе – о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Там якобы также 3 листа, а единственное доказательство – публикация фильма "Дворец Путина".

И третье – это оскорбление судьи Акимовой.

"Той самой тетушки, которая вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", которая поразила всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано", – прокомментировал дело Навальный.

Говорится о деле о якобы "оскорблении ветерана" Игната Артеменко, которое рассматривала судья Акимова. В феврале 2021 года она вынесла приговор – оштрафовала его на 850 тысяч рублей.

Навальный тогда сказал судье: "Я считаю, что вы за это все будете гореть в аду! Ну вы вроде более-менее молоды, вы не только гореть в аду будете, но еще ответите на нормальном человеческом суде".

Коротко о деле Навального