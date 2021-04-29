Против российского оппозиционера Алексея Навального открыли новое уголовное производство. Это сделали из-за создания некоммерческой организации, которая якобы посягает на личность и права граждан.

Также уголовное дело возбудили против соратников Навального. Речь идет об Иване Жданове и Леониде Волкове.

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Дело открыли еще 2 февраля 2021 года. Но только после того, как оппозиционеры изучили иск прокуратуры о признании структур экстремистскими организациями, о деле стало известно.

Справка. За такое преступление предусмотрен штраф, ограничение свободы до 4 лет, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы на тот же период.

Апелляцию по делу о клевете на ветерана отклонили

Сегодня, 29 апреля, Бабушкинский районный суд Москвы рассматривал апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Гната Артеменко. Соответствующее ходатайство отклонили.

В феврале суд назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тысяч рублей. На суд приехала и жена Навального – Юлия.



Юлия Навальная / Фото пресс-службы суда

В сеть попало последнее слово оппозиционера на заседании по апелляции. Политик рассказал, что сейчас весит 72 килограммов – такого веса он не имел еще со школы. Навальный во время общения с женой рассказал о том, как выходит из голодовки.

Его выступление стало первым публичным заявлением после того, как в январе условный срок политика по делу "Ив Роше" заменили на реальный.

Закрытие штабов Навального

Волков заявил, что официально распускает сеть региональных штабов оппозиционного политика. В своем телеграме он написал, что бывшие штабы станут самостоятельными политическими организациями, которые будут заниматься расследованиями, выборами, общественными кампаниями и митингами.

Сохранение работы сети штабов Навального в действующем виде невозможно: его немедленно подведут под статью об экстремизме. Это приведет к уголовным срокам для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает,

– отметил Волков.

Он также отметил, что не поможет ни один ребрендинг. Ведь только эксперты из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же.

Волков заявил об официальном закрытии штабов Навального: смотрите видео