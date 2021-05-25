Олексій Навальний 25 травня написав про нові звинувачення, які йому інкримінують. Він також заявив, що доказів у справах дуже мало.
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Навальному інкримінують образу судді
Олексій Навальний заявив, що 24 травня його викликав слідчий з особливо важливих справ ГСУ СК Росії.
Він повідомив мені, що в нашій Россіюшкє розслідують аж 3 нові особливо важливі справи. Ними займається на найвищому рівні 21 слідчий. І злочинець за всіма трьома кримінальними справами я – Навальний Олексій Анатолійович,
– розповів опозиціонер.
Перша справа стосується викрадення пожертв, які люди відправили до Фонду боротьби з корупцією.
"Постанова на 3 листочках, доказів взагалі жодних. Просто написано "викрав". Ось і все. А що там доводити, ви його прізвище бачили? Проти нього будь-які справи можна порушувати", – написав Навальний.
Друга – щодо створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян. Там нібито також 3 листки, а єдиний доказ – публікація фільму "Палац Путіна".
І третя – це образа судді Акімової.
"Тієї самої тітоньки, яка вела сфабриковану справу про "образу ветерана", яка вразила всіх юристів країни. Як саме образив, теж не вказано" – прокоментував справу Навальний.
Мовиться про справу про нібито "образу ветерана" Ігната Артеменка, яку розглядала суддя Акімова. У лютому 2021 року вона винесла вирок – оштрафувала його на 850 тисяч рублів.
Навальний тоді сказав судді: "Я вважаю, що ви за це за все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш – менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді".
Коротко про справу Навального
- У лютому Навального засудили до 3,5 року колонії звичайного режиму. Оскільки він вже перебував під домашнім арештом, то у в'язниці він мав відсидіти 2,8 року.
- 20 лютого суддя розглянув апеляцію на вирок. Навального відправили у колонію на 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.
- Згодом у Навального почались проблеми зі здоров'ям. До нього не пускали незалежних лікарів.
- Тому він оголосив голодування. Після того, як на його стан здоров'я звернули увагу, провели консиліум і перевели його до лікарні, Навальний перестав голодувати.