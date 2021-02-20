У суботу, 20 лютого, у будівлі Бабушкінського суду Москви відбувся розгляд апеляції у справі Олексія Навального. Суд залишив чинним рішення про заміну умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний.

Водночас Московський міський суд врахував 1,5 місяця, які Навальний з грудня 2014 до лютого 2015 року провів під домашнім арештом.

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Сам Навальний відреагував на рішення суду словами: "півтора місяця скинули – вже нормально".

За даними РосЗМІ, остаточний термін ув'язнення для опозиціонера становитиме – 2 роки, 6 місяців і 2 тижні. Він закінчиться у липні – серпні 2023 року.

Зверніть увагу! У суботу, 20 лютого, відбудеться ще одне судове засідання у справі Навального. Опозиціонер також буде присутнім у залі суду. Цього разу мовитиметься про справу через нібито наклеп на ветерана Ігната Артеменка.

Відправити Навального у колонію можуть вже сьогодні.

Реакція Навального на рішення суду: дивіться відео

Вирок Навальному: що відомо