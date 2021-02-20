У Росії відбудуться 2 судових засідання щодо Навального
У Росії 20 лютого відбудуться 2 судових засідання у справах опозиціонера Олексія Навального. Служителі Феміди засідатимуть у будівлі Бабушкінського суду Москви.
Джерело:24 канал
Навального вже привезли із СІЗО у суд. Про це повідомляють заблоковані в Україні російські ЗМІ.
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Про які справи мовиться
►На 10:00 за московським часом призначений розгляд скарги адвокатів Навального на рішення Симонівського суду Москви про заміну умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний. Справу розглядатиме Московський міський суд, який проведе виїзне засідання.
►На 14:00 заплановане ще одне судове засідання. На ньому розглядатимуть справу про нібито наклеп на ветерана Ігната Артеменка, обвинуваченим у якій також є Навальний.
Суд вислухає останнє слово опозиціонера та винесе вирок. Прокуратура просила для Навального покарання у вигляді штрафу – 950 тисяч рублів.
Вирок Навальному: головне
- 2 лютого опозиціонера засудили до 3,5 року ув'язнення у колонії звичайного режиму. Оскільки Навальний вже перебував під домашнім арештом, то у в'язниці йому доведеться відсидіти 2 роки і 8 місяців.
- Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно звільнити політика із СІЗО.
- У Кремлі таку вимогу назвали "свідомо нездійсненною" і заявили, що ЄСПЛ нібито втручається у їхню "систему судочинства".
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