У Росії 20 лютого відбудуться 2 судових засідання у справах опозиціонера Олексія Навального. Служителі Феміди засідатимуть у будівлі Бабушкінського суду Москви.

Навального вже привезли із СІЗО у суд. Про це повідомляють заблоковані в Україні російські ЗМІ.

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Про які справи мовиться

►На 10:00 за московським часом призначений розгляд скарги адвокатів Навального на рішення Симонівського суду Москви про заміну умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний. Справу розглядатиме Московський міський суд, який проведе виїзне засідання.

►На 14:00 заплановане ще одне судове засідання. На ньому розглядатимуть справу про нібито наклеп на ветерана Ігната Артеменка, обвинуваченим у якій також є Навальний.

Суд вислухає останнє слово опозиціонера та винесе вирок. Прокуратура просила для Навального покарання у вигляді штрафу – 950 тисяч рублів.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, на суд щодо Навального приїхали дипломати Швеції та Фінляндії. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні, на якому розглядатимуть скаргу адвокатів.

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