В России 20 февраля состоятся 2 судебных заседания по делам оппозиционера Алексея Навального. Служители Фемиды будут заседать в здании Бабушкинского суда Москвы.

Навального уже привезли из СИЗО в суд. Об этом сообщают заблокированные в Украине российские СМИ.

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О каких делах говорится

►На 10: 00 по московскому времени назначено рассмотрение жалобы адвокатов Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Дело будет рассматривать Московский городской суд, который проведет выездное заседание.

►На 14: 00 запланировано еще одно судебное заседание. На нем будут рассматривать дело о якобы клевете на ветерана Игната Артеменко, обвиняемым в котором также является Навальный.

Суд выслушает последнее слово оппозиционера и вынесет приговор. Прокуратура просила для Навального наказания в виде штрафа – 950 тысяч рублей.

Обратите внимание! По данным СМИ, на суд в отношении Навального приехали

дипломаты Швеции и Финляндии. В частности, они примут участие в заседании, на котором будут рассматривать жалобу адвокатов.

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