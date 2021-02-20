В России состоятся 2 судебных заседания по Навальному
В России 20 февраля состоятся 2 судебных заседания по делам оппозиционера Алексея Навального. Служители Фемиды будут заседать в здании Бабушкинского суда Москвы.
Источник:24 канал
Навального уже привезли из СИЗО в суд. Об этом сообщают заблокированные в Украине российские СМИ.
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О каких делах говорится
►На 10: 00 по московскому времени назначено рассмотрение жалобы адвокатов Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Дело будет рассматривать Московский городской суд, который проведет выездное заседание.
►На 14: 00 запланировано еще одно судебное заседание. На нем будут рассматривать дело о якобы клевете на ветерана Игната Артеменко, обвиняемым в котором также является Навальный.
Суд выслушает последнее слово оппозиционера и вынесет приговор. Прокуратура просила для Навального наказания в виде штрафа – 950 тысяч рублей.
Приговор Навальному: главное
- 2 февраля оппозиционера приговорили к 3,5 года заключения в колонии обычного режима. Поскольку Навальный уже находился под домашним арестом, то в тюрьме ему придется отсидеть 2 года и 8 месяцев.
- Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить политика из СИЗО.
- В Кремле такое требование назвали "заведомо невыполнимым" и заявили, что ЕСПЧ якобы вмешивается в их "систему судопроизводства".
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