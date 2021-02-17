Заведомо невыполнимое: в России отреагировали на требование ЕСПЧ освободить Навального
Требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального в России назвали "беспрецедентным". Это якобы грубое вмешательство в деятельность российской судебной власти.
Источник:24 канал
Российские СМИ цитируют министра юстиции России Константина Чуйченко. Он заявил, что требование ЕСПЧ якобы не имеет никаких правовых оснований.
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Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права,
– заявил Чуйченко.
Что еще сказал Чуйченко
- Для России это требование – "заведомо невыполнимое". Российское законодательство якобы не содержит правовых оснований для освобождения Навального.
- Решение ЕСПЧ является политическим. Оно якобы может лишь осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы.
Что говорят в ЕСПЧ
- ЕСПЧ требует немедленно освободить Навального.
- Для этого судьи применили правило 39 регламента суда.
- Защитница Навального Ольга Михайлова рассказала, что такое решение ЕСПЧ суд постановил впервые, и Россия должна его выполнить.
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