Требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального в России назвали "беспрецедентным". Это якобы грубое вмешательство в деятельность российской судебной власти.

Российские СМИ цитируют министра юстиции России Константина Чуйченко. Он заявил, что требование ЕСПЧ якобы не имеет никаких правовых оснований.

Актуально Будем давить: Госдеп США о деле Навального

Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права,

– заявил Чуйченко.

Что еще сказал Чуйченко

Для России это требование – "заведомо невыполнимое". Российское законодательство якобы не содержит правовых оснований для освобождения Навального.

Решение ЕСПЧ является политическим. Оно якобы может лишь осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы.

Что говорят в ЕСПЧ

ЕСПЧ требует немедленно освободить Навального.

Для этого судьи применили правило 39 регламента суда.

Защитница Навального Ольга Михайлова рассказала, что такое решение ЕСПЧ суд постановил впервые, и Россия должна его выполнить.

Обратите внимание! 2 февраля 2020 года Навального приговорили к 3,5 годам заключения. В колонии политик может провести 2 года и 8 месяцев.