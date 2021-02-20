Навального все-таки отправят в колонию: реакция оппозиционера
В субботу, 20 февраля, в здании Бабушкинского суда Москвы состоялось рассмотрение апелляции по делу Алексея Навального. Суд оставил в силе решение о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.
Источник:24 канал
В то же время Московский городской суд учел 1,5 месяца, которые Навальный с декабря 2014 до февраля 2015 года провел под домашним арестом.
Актуально "Может сбежать": Навального поставили на учет в СИЗО
Сам Навальный отреагировал на решение суда словами: "Полтора месяца скинули – уже нормально".
По данным росСМИ, окончательный срок заключения для оппозиционера составит – 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Он закончится в июле – августе 2023 года.
Отправить Навального в колонию могут уже сегодня.
Реакция Навального на решение суда: смотрите видео
Приговор Навальному: что известно
- 2 февраля 2021 года оппозиционера приговорили к 3,5 года заключения. С учетом времени, в который Навальный провел под домашним арестом, в колонии обычного режима оппозиционеру придется пробовать 2 года и 8 месяцев.
- Приговор Навальному возмутил россиян. Во время массовых протестов силовики задержали тысячи людей.
- Последняя акция – "Любовь сильнее страха" – состоялась в День Валентина, 14 февраля.
Поделиться новостью