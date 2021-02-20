В субботу, 20 февраля, в здании Бабушкинского суда Москвы состоялось рассмотрение апелляции по делу Алексея Навального. Суд оставил в силе решение о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

В то же время Московский городской суд учел 1,5 месяца, которые Навальный с декабря 2014 до февраля 2015 года провел под домашним арестом.

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Сам Навальный отреагировал на решение суда словами: "Полтора месяца скинули – уже нормально".

По данным росСМИ, окончательный срок заключения для оппозиционера составит – 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Он закончится в июле – августе 2023 года.

Обратите внимание! В субботу, 20 февраля, состоится еще одно судебное заседание по делу Навального. Оппозиционер также будет присутствовать в зале суда. На этот раз речь пойдет о деле из-за якобы клеветы на ветерана Игната Артеменко.

Отправить Навального в колонию могут уже сегодня.

Реакция Навального на решение суда: смотрите видео

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