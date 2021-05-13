Соратник опозиціонера Леонід Волков заявив, що команда не оголошуватиме про призначення акції протесту на конкретний день та не поширюватиме про це матеріали. Як він зауважив, останні дії Володимира Путіна зробили це неможливим.

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Чому протести не плануватимуть

За словами Волкова, Кремль показав готовність збільшувати рівень репресій та застосовувати ще більше сили до протестувальників, аніж це було раніше.

Як він зауважив, учасникам акцій загрожують адміністративні арешти та високі штрафи. Також підтримка Навального може призвести до звільнення з роботи або відрахування з вишів.

Вуличних протестів у тій формі, в якій ми їх бачили в січні цього року, більше не буде. Однак в цьому немає великої проблеми. Це не означає, що протестів більше не буде взагалі,

– заявив Волков.

Соратник Навального також додав, що протест може спалахнути спонтанно й він є неминучим.

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Протести на підтримку Навального: коротко