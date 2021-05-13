Соратник оппозиционера Леонид Волков заявил, что команда не будет объявлять о назначении акции протеста в конкретный день и не будет распространять об этом материалы. Как он заметил, последние действия Владимира Путина сделали это невозможным.
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Почему протесты не будут планировать
По словам Волкова, Кремль показал готовность увеличивать уровень репрессий и применять еще больше силы к протестующим, чем это было раньше.
Как он заметил, участникам акций угрожают административные аресты и высокие штрафы. Также поддержка Навального может привести к увольнению с работы или отчислению из вузов.
Уличных протестов в той форме, в которой мы видели в январе этого года, больше не будет. Однако в этом нет большой проблемы. Это не значит, что протестов больше не будет вообще,
– заявил Волков.
Соратник Навального также добавил, что протест может вспыхнуть спонтанно и он неизбежен.
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Протесты в поддержку Навального: коротко
- В России граждане выходят на протесты, чтобы поддержать Алексея Навального. Его отравили "Новичком", а затем задержали. Состояние оппозиционера постепенно начало ухудшаться.
- Впоследствии условный срок Навального заменили на реальный – более 3 лет.
- Уже в марте Навальный в знак протеста объявил голодовку.
- Врач оппозиционера в апреле заявила, что политик в критическом состоянии и у него даже может остановиться сердце.
- В России 21 апреля прошел митинг в поддержку Навального. Силовики разогнали людей и били их электрошокерами.