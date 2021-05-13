Соратник оппозиционера Леонид Волков заявил, что команда не будет объявлять о назначении акции протеста в конкретный день и не будет распространять об этом материалы. Как он заметил, последние действия Владимира Путина сделали это невозможным.

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Почему протесты не будут планировать

По словам Волкова, Кремль показал готовность увеличивать уровень репрессий и применять еще больше силы к протестующим, чем это было раньше.

Как он заметил, участникам акций угрожают административные аресты и высокие штрафы. Также поддержка Навального может привести к увольнению с работы или отчислению из вузов.

Уличных протестов в той форме, в которой мы видели в январе этого года, больше не будет. Однако в этом нет большой проблемы. Это не значит, что протестов больше не будет вообще,

– заявил Волков.

Соратник Навального также добавил, что протест может вспыхнуть спонтанно и он неизбежен.

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Протесты в поддержку Навального: коротко