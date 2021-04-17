Врачи заключенного Алексея Навального требуют пустить их к оппозиционеру. Посмотрев анализы политика, медики заявили, что его состояние – критическое.

Врач Навального Анастасия Васильева отметила, что после просмотра его анализов медики экстренно обратились к директору ФСИН. В открытом письме о его состоянии просят допустить их к Навальному. Ответа до сих пор нет.

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Что известно об анализах Навального

Васильева отметила, что уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль.

Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца,

– отметила Васильева.

Еще один врач Навального Ярослав Ашихмин заявил Meduza о вероятности остановки сердца у оппозиционера.

"Калий катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа... Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации. Такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента", – отметил Ашихмин.

Кроме того, у Навального диагностировали рост креатинина. Этот показатель характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Результаты анализов могут свидетельствовать о почечной недостаточности.

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