Трудно говорить и ложится на стол, чтобы отдохнуть, – Навальная о свидании с мужем
Юлия Навальная 13 апреля наконец смогла посетить Алексея Навального в колонии. Женщина рассказала, что оппозиционер плохо себя чувствует и ему трудно говорить.
Источник:Инстаграм Юлии Навальной
По словам Навальной, это все равно было лучшее в ее жизни свидание с самым крутым парнем на свете. Жена оппозиционера пошутила, что он пригласил ее в крошечную комнату, и разговаривать пришлось через стекло и телефонную трубку.
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Однако Навальная заявила, что это – совершенно неважно. Главное – мужчина не теряет оптимизма и жизнерадостности.
Правда, говорить ему трудно, и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть,
– рассказала жена политика.
Навальная рассказала, что оппозиционер очень сильно похудел. При росте 190 он уже весит 76 килограммов.
Женщина призналась: никогда она не видела, чтобы кожа так обтягивала череп. Однако Навальный не собирается терять надежду. Он пишет веселые посты в инстаграм и борется за Коран.
Навальный и Коран
Политик рассказал, что судится с колонией из-за отказа предоставить ему Коран. Оппозиционер планировал его изучать во время пребывания в колонии.
По словам Навального, он составил список дел, которые должны сделать его лучше. Среди них – "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка".
Однако в колонии политику не отдают его книг. Такое решение аргументируют тем, что издание якобы нужно проверить "на экстремизм". Процедура может длиться до 3 месяцев.
Что происходит с Навальным
- В колонии здоровье русского Алексея Навального существенно ухудшилось. У оппозиционера начались сильные боли в спине. Кроме того, политик начал жаловаться на правую руку.
- Впоследствии Юлия Навальная рассказала, что у мужчины одна нога стала фактически недееспособной.
- Кроме того, оппозиционер сообщил о сухом кашле и повышенной температуре тела.
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