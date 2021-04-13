Юлия Навальная 13 апреля наконец смогла посетить Алексея Навального в колонии. Женщина рассказала, что оппозиционер плохо себя чувствует и ему трудно говорить.

По словам Навальной, это все равно было лучшее в ее жизни свидание с самым крутым парнем на свете. Жена оппозиционера пошутила, что он пригласил ее в крошечную комнату, и разговаривать пришлось через стекло и телефонную трубку.

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Однако Навальная заявила, что это – совершенно неважно. Главное – мужчина не теряет оптимизма и жизнерадостности.

Правда, говорить ему трудно, и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть,

– рассказала жена политика.

Навальная рассказала, что оппозиционер очень сильно похудел. При росте 190 он уже весит 76 килограммов.

Обратите внимание! Депутаты немецкого Бундестага объявили, что условия заключения Навального – это целенаправленные пытки.

Женщина призналась: никогда она не видела, чтобы кожа так обтягивала череп. Однако Навальный не собирается терять надежду. Он пишет веселые посты в инстаграм и борется за Коран.

Навальный и Коран

Политик рассказал, что судится с колонией из-за отказа предоставить ему Коран. Оппозиционер планировал его изучать во время пребывания в колонии.

По словам Навального, он составил список дел, которые должны сделать его лучше. Среди них – "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка".

Однако в колонии политику не отдают его книг. Такое решение аргументируют тем, что издание якобы нужно проверить "на экстремизм". Процедура может длиться до 3 месяцев.

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