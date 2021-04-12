В СИЗО российскому оппозиционеру Алексею Навальному угрожают, что начнут принудительно кормить. Для этого политика уже перевели из медучреждения в колонию.

Оппозиционера могут кормить принудительно

Навальный объявил о своем протесте в виде голодовки 31 марта. С тех пор политик похудел на 8 килограммов.

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Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. Врача к нему так и не пускают,

– говорится в сообщении.

Всего за время пребывания в колонии Навальный потерял 15 килограммов. Сейчас его вес составляет 77 килограммов.

Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают. — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021

Навальный в колонии: главное