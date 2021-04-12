Угрожают принудительно кормить: Навального перевели в колонию
В СИЗО российскому оппозиционеру Алексею Навальному угрожают, что начнут принудительно кормить. Для этого политика уже перевели из медучреждения в колонию.
Источник:Твиттер Алексея Навального
Оппозиционера могут кормить принудительно
Навальный объявил о своем протесте в виде голодовки 31 марта. С тех пор политик похудел на 8 килограммов.
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Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. Врача к нему так и не пускают,
– говорится в сообщении.
Всего за время пребывания в колонии Навальный потерял 15 килограммов. Сейчас его вес составляет 77 килограммов.
Навальный в колонии: главное
- 24 марта юрист Ольга Михайлова отметила, что у оппозиционера серьезные проблемы со здоровьем. Так, у политика сильно болела спина, а также отнимало ногу.
- Юлия Навальная сообщила, что у ее мужа одна нога фактически стала недееспособной. По ее словам, мужа ночью намеренно ежечасно будят, и это осложняет проблемы со спиной. Кроме того, врача к Навальному не впускали.
- 31 марта оппозиционер объявил голодовку. Он связал ее с тем, что уже месяц просит о медицинской помощи, но не получает ее.
- В начале апреля Навальный заявил о повышенной температуре тела – 38,1 градуса, а также сухом кашле.
- 7 апреля Ольга Михайлова рассказала, что во время МРТ у Навального обнаружили 2 грыжи.
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